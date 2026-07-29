Symrise wächst wieder aus eigener Kraft - Jahresziele bestätigt
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HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Nach einem trägen Jahresstart ist der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise im zweiten Quartal aus eigener Kraft wieder gewachsen. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr im Jahresvergleich ein organisches Umsatzplus, also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte, von zwei Prozent auf rund 2,54 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Vor allem wegen Belastungen durch Wechselkurseffekte ergibt sich nominal ein Minus von 0,6 Prozent.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten blieben vom Umsatz 21,8 Prozent hängen. Absolut bedeutet das einen Rückgang des operativen Gewinns um knapp 2 Prozent auf 553 Millionen Euro. Der Rückgang lag an Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm des Unternehmens sowie an den geopolitischen Spannungen in Nahost. Dennoch übertraf Symrise die mittlere Analystenschätzung etwas. Unter dem Strich verdienten die Niedersachsen mit 265 Millionen Euro einen Tick weniger als vor einem Jahr. Die Jahresziele bestätigte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot./mis/jha/
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