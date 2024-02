SynBiotic SE Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit SynBiotic SE ein

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SynBiotic SE. Die SynBiotic SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 7,70 EUR.

Die SynBiotic SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 7,70 EUR. Die SynBiotic SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.226 SynBiotic SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,61 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SynBiotic SE-Aktie somit 43,42 Prozent niedriger. Am 05.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SynBiotic SE-Aktie damit 169,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.net

