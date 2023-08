SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE bricht am Donnerstagmittag nach oben aus

SynBiotic SE im Blick

Die Aktie von SynBiotic SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SynBiotic SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,5 Prozent auf 7,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 11,5 Prozent auf 7,00 EUR zu. In der Spitze gewann die SynBiotic SE-Aktie bis auf 8,20 EUR. Bei 8,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 110.285 SynBiotic SE-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 16,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 128,57 Prozent Plus fehlen der SynBiotic SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SynBiotic SE-Aktie liegt somit 106,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

