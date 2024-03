SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE verliert am Vormittag kräftig

SynBiotic SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SynBiotic SE. Die SynBiotic SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,8 Prozent auf 12,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die SynBiotic SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 12,90 EUR. Die SynBiotic SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,90 EUR ab. Mit einem Wert von 13,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.627 SynBiotic SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SynBiotic SE-Aktie liegt somit 33,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,86 EUR. Dieser Wert wurde am 05.12.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SynBiotic SE-Aktie 77,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SynBiotic SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SynBiotic SE einen Verlust von -0,480 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SynBiotic SE-Aktie

SynBiotic-Aktie setzt Kursrally fort

Cannabis-Gesetz verabschiedet: SynBiotic-Aktie nicht zu stoppen

SynBiotic-Aktie +30 %: Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten