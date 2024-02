SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE am Dienstagnachmittag im Sinkflug

Um 18 Uhr live: KI-Wachstum, Zinsen & Inflation - Wie geht es weiter in 2024?

SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE verteuert sich am Montagmittag

SynBiotic-Aktie +30 %: Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten

Heute im Fokus

Janux Therapeutics zündet nach positiven Klinik-Daten Kursfeuerwerk. Rheinmetall erhält Großauftrag von der Bundeswehr. Zoom schlägt Erwartungen. Tesla-Werk in Grünheide überschreitet Abwassergrenzwerte. iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel.