SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE am Vormittag im Bullenmodus

Blick auf SynBiotic SE-Kurs

Die Aktie von SynBiotic SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SynBiotic SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,4 Prozent auf 10,25 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die SynBiotic SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,4 Prozent auf 10,25 EUR zu. Die SynBiotic SE-Aktie legte bis auf 10,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.916 SynBiotic SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 19,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SynBiotic SE-Aktie mit einem Kursplus von 90,24 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,86 EUR. Dieser Wert wurde am 05.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der SynBiotic SE-Aktie liegt somit 258,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022.

2023 dürfte SynBiotic SE einen Verlust von -0,480 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

