SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE gewinnt am Donnerstagmittag kräftig

Die Aktie von SynBiotic SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 9,70 EUR zu.

Die SynBiotic SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 7,3 Prozent auf 9,70 EUR. Die SynBiotic SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,95 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 9,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.852 SynBiotic SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,03 Prozent. Bei einem Wert von 2,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SynBiotic SE-Aktie 239,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SynBiotic SE einen Verlust von -0,480 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

