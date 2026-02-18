Synergien freisetzen

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut um und will sich künftig auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren.

Die bisherigen Bereiche Ernährung (Nutrition) und Gesundheit (Health Science) werden dabei künftig zu einer Einheit zusammengefasst, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Synergien freisetzen. Im Zuge dieser Reorganisation verlässt die bisherige Nestlé-Health-Science-Chefin Anna Mohl den Konzern.

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert, zusätzlich gliedert sich der Konzern in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft.

Unternehmenslenker Navratil will zudem künftig mehr Geld in Marketing und Innovationen stecken. Das Geld soll aus dem laufenden Sparprogramm kommen. Der Manager hatte kurz nach seinem Einstand im Oktober einen großen Stellenabbau angekündigt. In den nächsten zwei Jahren sollen weltweit etwa 16.000 Jobs wegfallen, was fast 6 Prozent der knapp 280.000 Stellen im Konzern entspricht. Mit dem Stellenabbau sollen bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken erzielt werden. 20 Prozent dieser Einsparungen seien bereits erreicht worden, hieß es nun.

Nestlé deutlich im Plus nach Zahlen

Aktien von Nestlé haben am Donnerstag deutlich zugelegt. An der SIX notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 3,64 Prozent im Plus bei 81.25 Franken.

Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Januar fort. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Die Analysten von RBC bezeichneten das Wachstum als erfreulich. Nestlé habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es auch von Bernstein. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.

Nach Ansicht der Experten von Vontobel sind die präsentierten Maßnahmen nicht nur kosmetischer Natur. "Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern", so der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle, etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt. /tt/uh/AWP/tav

