Synthiko Foils gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

05.11.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Synthiko Foils -0,220 INR je Aktie generiert.

Synthiko Foils hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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