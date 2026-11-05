Synthiko Foils gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Synthiko Foils hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Synthiko Foils -0,220 INR je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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