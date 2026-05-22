DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.051 ±0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben? Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben?
Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Synthiko Foils veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

24.05.26 06:35 Uhr

Synthiko Foils äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,21 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen INR, gegenüber 43,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,35 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,120 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,28 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 211,60 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Synthiko Foils Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen