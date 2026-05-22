Synthiko Foils veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Synthiko Foils äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,21 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen INR, gegenüber 43,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,35 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,120 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,28 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 211,60 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net