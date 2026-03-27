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Syrien: Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt

29.03.26 15:30 Uhr

DAMASKUS (dpa-AFX) - Die syrischen Regierungstruppen haben nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf eine US-Militärbasis aus dem Irak abgewehrt. Vier Drohnen aus dem Irak hätten den US-Stützpunkt angegriffen, teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Sipan Himo heute mit. "Wir betrachten den Irak als verantwortlich und rufen dazu auf, eine Wiederholung von Angriffen zu verhindern, die unsere Stabilität gefährden." Die Lage im Irak, der an den Iran grenzt, ist im Zuge des Kriegs in Nahost ebenfalls eskaliert. Dort kommt es sowohl zu Angriffen des US-Militärs auf mit dem Iran verbündete Milizen als auch zu Angriffen dieser Milizen auf Ziele der USA, darunter diplomatische Vertretungen und Stützpunkte. Der Irak grenzt im Nordwesten auch an Syrien./jot/DP/zb