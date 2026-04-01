DAX24.099 +5,1%Est505.921 +5,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 +2,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.098 -0,8%Euro1,1705 +0,9%Öl92,48 -10,6%Gold4.798 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab
Edelmetalle im Aufwind: Silber stiehlt Gold nach Iran-Waffenruhe die Show Edelmetalle im Aufwind: Silber stiehlt Gold nach Iran-Waffenruhe die Show
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Syrien nimmt Flugverkehr wieder auf

08.04.26 13:41 Uhr

DAMASKUS (dpa-AFX) - Angesichts einer Waffenruhe im Iran-Krieg hat auch Syrien den Flugverkehr wieder aufgenommen. Alle geschlossenen Luftkorridore seien wieder geöffnet, teilte die syrische Zivilluftfahrtbehörde mit. Der internationale Flughafen in Damaskus habe ebenfalls wieder den Betrieb aufgenommen. Alle Flüge starteten und landeten planmäßig.

Die syrischen Luftfahrtbehörden hatten den Flugverkehr Anfang März aufgrund israelischer und iranischer Luftangriffe eingestellt. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar war der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Zuvor hatte der Irak die Wiederöffnung des Luftraums verkündet./jam/DP/men