Syrien stellt nach Erdbeben Antrag auf EU-Katastrophenschutzhilfe

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem verheerenden Erdbeben im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei hat nun auch die syrische Regierung einen Antrag auf Katastrophenhilfe an die EU gestellt. Das Hilfsersuchen umfasse eine lange Liste an gängigen Katastrophenschutzgütern, sagte der für das EU-Krisenmanagement zuständige Kommissar Janez Lenarcic am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Demnach fragt Syrien etwa nach Medikamenten, Lebensmitteln und nach medizinischen Geräten. "Ich ermutige die EU-Staaten, auf die Anfrage zu reagieren", sagte Lenarcic.

Die ebenfalls schwer von dem Erdbeben betroffene Türkei hat nach Angaben des Kommissars bereits Hilfe von 20 EU-Staaten erhalten, darunter auch von Deutschland. Es seien mittlerweile etwa 1500 Retter und medizinisches Personal sowie rund 100 Spürhunde mobilisiert.

Retter in Syrien vermuten, dass noch immer Hunderte Familien unter Trümmern begraben sind. Eines der am schwersten betroffenen Gebiete in dem Land ist die von Rebellen kontrollierte Region Idlib. Tausende Menschen haben bei der Katastrophe in der Türkei und Syrien ihr Leben verloren./oli/DP/jha