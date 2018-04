Syrische Soldaten stoßen in letztes Rebellengebiet in Ost-Ghuta vor

Beirut (Reuters) - Syrische Soldaten sind am Freitag staatlichen Medien zufolge in das letzte von Rebellen gehaltene Gebiet in Ost-Ghuta bei Damaskus vorgestoßen.

In Fernsehbildern war zu sehen, wie dunkle Rauchwolken über der Stadt Duma aufstiegen. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei mutmaßlich russischen Luftangriffen 32 Menschen getötet, darunter fünf Kinder. In der Stadt halten sich noch Zehntausende Menschen auf.

In Duma haben sich Aufständische der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Islam verschanzt. Im Gegensatz zu anderen Rebellen hat sie es abgelehnt, in Gebiete an der türkischen Grenze gebracht zu werden. Sie will als lokale Sicherheitstruppe in der Stadt bleiben. Dies wird von der Regierung abgelehnt. Die Eroberung von Duma würde in dem seit sieben Jahren währenden Bürgerkrieg den größten Erfolg für Machthaber Baschar al-Assad seit 2016 darstellen.