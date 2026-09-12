Sys-dat Az nominativa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Sys-dat Az nominativa gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 22,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sys-dat Az nominativa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sys-dat Az nominativa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Sys-dat Az nominativa Aktie News
Sys-dat Az nominativa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sys-dat Az nominativa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.