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Sys-dat Az nominativa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sys-dat S.P.A. Az nominativa
7.94 EUR 0.42 EUR 5.59 %
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Sys-dat Az nominativa gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 22,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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