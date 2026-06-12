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SYS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

14.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SYS Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
537,00 JPY 17,00 JPY 3,27%
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SYS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SYS 6,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SYS mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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