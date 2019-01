Das Geheimnis bei der Aktienanlage, das keiner wahrhaben will

Der Finanz­mathematiker ist Spezialist für die Strukturierung risiko­optimierter Aktien­indizes bei der VILICO Investment Service GmbH, die unter anderem den sysShares Large-Cap-Europe-MinVar TR Index initiiert hat. Dieser hat seit dem Start seiner Berechnung am 31.12.1991 einen Kurs­zuwachs von 2377,27 % (12,66 % p.a.) verzeichnet (Stand: 30.11.2018).

Es ist mal wieder soweit. Die Aktienmärkte stehen unter Druck - plötzlich, schnell, erbarmungslos. Crash-Propheten sehen sich endlich(!) mal wieder bestätigt und propagieren weiter fallende Kurse. Das kann passieren, muss es aber nicht. So könnte beispielsweise eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China oder kreative Notenbankmaßnahmen mit einem wieder Hochfahren der QE-Programme jederzeit die Richtung der Kurse wieder drehen.

Welches Verhalten an der Börse ist jetzt das Richtige? Verkaufen und später, wenn es vermeintlich noch weiter gefallen ist, wieder einsteigen? Jetzt schon (nach-) kaufen? Das richtige "Timing" von Aktienmärkten erweist sich als die schwierigste Disziplin und ist nur sehr selten von Erfolg gekrönt.

Viele Anleger setzen auf "buy-and-hold"

Der Name sagt es schon. Bei der buy-and-hold-Strategie geht es darum, eine einmalige oder wiederkehrende Geldanlage zu tätigen und diese ohne Verkaufsabsicht im Depot liegenzulassen. Nach mehreren Jahren oder Jahrzehnten - je nach Anlagehorizont - kann man dann auf ein stattliches Aktienvermögen blicken.

Kapitalmarktentwicklung nur von außen, von der Seitenlinie aus zu beobachten, ist keine sinnvolle Alternative. Nur wird sich derjenige, der jetzt über einen Einstieg nachdenkt, fragen, wo und wann er investieren soll. Z.B. in die größten Unternehmen des Eurolandes, wie Unilever, adidas, SAP und auch Phillips? Oder direkt in den EURO STOXX 50®, in dem diese vier Unternehmen neben 46 weiteren Top-Unternehmen der Eurozone vertreten sind? Letztere Idee ist nicht die schlechteste. Sie wird gerade von Indexfondsanbietern propagiert, da die meisten aktiv gemanagten Aktienfonds langfristig nicht den Marktindex schlagen.

Der EURO STOXX 50® ist in seiner Zusammensetzung nichts anderes als ein gut strukturiertes Aktienportfolio, in das man über entsprechende Indexfonds investieren kann, um langfristig am Wertsteigerungspotential europäischer Blue Chip-Aktien zu partizipieren und Vermögen aufzubauen.

Ein Anleger, der von Beginn an im EURO STOXX 50® Total Return Index investiert ist, hat mit seiner Geldanlage seit 1992 eine Rendite von 554,64 Prozent oder 7,23 Prozent pro Jahr erzielt (aus 10.000 Euro wurden 65.464 Euro). Trotz der ständigen, teils massiven Aufs- und Abs- am Kapitalmarkt. Einfach mit buy-and-hold.

Wer nicht investiert ist, verpasst das Beste

Welche immensen Auswirkungen es haben kann, wenn man durch unglückliches Timing, also Desinvestment und Investment, versucht, den Markt zu schlagen, wird durch folgendes Beispiel offensichtlich. Wenn man seit 1992 die 10 besten Tage des Euro Stoxx 50 TR Index verpasst hat, weil man nicht investiert war, so hätte man lediglich eine Rendite von 195,44 Prozent erzielt. Also 359,20 Prozent weniger oder 35,24 Prozent des buy-and-hold Ansatzes.

Fehlen die Renditestärskten 20 Tage so ergibt sich eine Performance von 65,85 Prozent. Das ist ein Anteil von 11,87 Prozent der buy-and-hold-Strategie.

Fazit: Eine buy- und hold Strategie mit starken, etablierten Unternehmen in einem großen Index funktioniert! Es ist ein bequemes Investieren ohne großen Stress, Kosten und Zeitaufwand. Es ist nicht nötig dauernd die Marktentwicklung zu beobachten, denn sie ist de facto nicht zu prognostizieren.

Doch es geht noch besser!

Das Geheiminis, das keiner wahrhaben will, heißt Minimum-Varianz

Seit Jahren wird eine Strategie ignoriert und teilweise diffamiert, weil sie nicht in die angelernte, vermeintlich unumstößliche Gesetzmäßigkeit der Kapitalmarkttheorie passt, nach der mehr Rendite nur durch Ausweitung des Anlage-Risikos zu erzielen ist. Die Minimum-Varianz-Strategie.

Das Ergebnis der buy- und hold Strategie ist noch zu steigern. Werden Marktkorrekturen in einer buy- und hold Strategie durch Risiko Optimierung abgebremst und die Zeit bis zum Verlustausgleich verkürzt, ergibt sich eine mittel- bis langfristig signifikant bessere Performance.

Bei der Minimum-Varianz-Strategie werden die Titel des Euro Stoxx 50® in einem regelbasierten, systematischen Ansatz zu einem risikooptimierten Portfolio zusammengestellt. Das Ziel: Marktkorrekturen werden abgebremst, die Zeit bis zum Verlustausgleich verkürzt und so mittel- bis langfristig eine signifikant bessere Performance erzielt.

So hat der Minimum-Varianz Index auf den EuroStoxx 50, zu finden im sysShares Large Cap Europe MinVar TR Index, in dem die Minimum-Varianz-Strategie auf die Titel des Euro Stoxx 50® umgesetzt wird, seit 1992 eine Rendite von 2.377,27 Prozent oder 12,66 Prozent pro Jahr erzielt.

Fazit: Mehr Performance gibt es nur durch Risikooptimierung!

Der Autor dieser Kolumne, Michael Schnoor, ist Chief Investment Officer der VILICO Investment Service GmbH, die unter anderem den sysShares Large-Cap Europe MinVar TR Index aufgelegt hat. Dieser Index bildet die Wertentwicklung eines aus den 50 Titeln des EURO STOXX 50® zusammengesetzten Minimum Varianz-Portfolios ab und ist über ein Open-End-Indexzertifikat der UniCredit (ISIN: DE000HY816C9) investierbar.

Über Michael Schnoor Michael Schnoor zählt seit 1998 zu den deutschen Pionieren im Bereich quantitativ-risiko­optimierter Minimum Varianz-Strategien. Er war zuvor u. a. Risikomanager bei der Iduna Nova Versicherung und verantwortete Spezialfondsmandate mit diesem wissenschaftlich fundierten, robusten und quantitativen Investmentansatz. Die sysShares®-Strategie zielt darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind drei sysShares®-Strategien investier­bar, die aus den Titeln der Basis­indizes MDAX, Euro Stoxx 50 und Nikkei 225 zusammen­gesetzt werden. sysShares® Mid Cap Germany MinVar TR Index

sysShares® Large Cap Europe MinVar TR Index

sysShares® Large Cap Japan MinVar TR Index

