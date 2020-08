Das sind die Performance-Spitzenreiter im Euro Stoxx 50

Der Anlage­experte ist Risikomanager beim Indexanbieter sysShares unter dem Dach der der VILICO Investment Service GmbH. Der unter Schnoors Verantwortung initiierte, risiko­optimierten Aktienindex sysShares® Large-Cap Europe MinVar-Index verzeichnet seit Auflage im Dezember 1991 einen Kurszuwachs von 2.586 % (Stand: 31.07.2020)

Iberdrola S.A. ist einer der größten Versorger und Stromhersteller in Spanien. Weltweit produzieren die Iberer die meiste Windenergie. Den größten Umsatz erzielt der Versorger in Spanien (46 %) und Nordamerika (24 %). Der Virus-Krise zum Trotz will das Unternehmen in diesem Jahr den Reingewinn steigern und die Investitionen in erneuerbare Energien deutlich erhöhen. Die Digitalisierung bietet dem Stromhersteller zusätzlich neue Geschäftschancen und Wachstums­möglichkeiten. Experten und Kunden werden elektronisch vernetzt und sollen künftig beispiels­weise gemeinsam nach dem Energiezähler schauen und entscheiden, ob eine Reparatur vor Ort notwendig ist. Der positive Ausblick und die wachsende Bedeutung der Windenergie führten in letzter Zeit zu vielen Kaufempfehlungen für die Iberdrola-Aktie der Banken und lassen unter Investoren die Hoffnung auf weiter steigende Börsennotierungen wachsen.

Euro Stoxx 50 beheimatet viele Top-Performer

Im Euro Stoxx 50 werden fünfzig der größten Unternehmen Europas gebündelt. Auf Sicht von sieben Jahren legte der Index um 5 % pro Jahr zu.

Die Stimmungsaufhellung in Europa und die von den Zentralbanken geschaffene Liquidität, lassen Marktbeobachter weiter steigende Aktienkurse erwarten. Investoren setzen auf eine schnelle und kräftige Wirtschaftserholung in der Eurozone . Der Euro Stoxx 50 ® ist für viele Anleger daher das Investment, um an diesem Aufschwung zu partizipieren. Er gilt als der "DAX der Eurozone". Durch den Kauf dieses Bluechip-Index erhalten Anleger also "Europa en bloc", wobei der Index ausschließlich Unternehmen der Eurozone enthält. Im Vergleich erscheinen europäische Aktien auch günstig bewertet. So liegt das KGV des Euro Stoxx 50® bei 14 und damit deutlich niedriger als bei US-Aktien, die mit dem 18-fachen ihrer für 2020 erwarteten Gewinne gehandelten werden.

Tops und Flops aus dem EuroStoxx 50

In den zurückliegenden zehn Jahren hat der Euro Stoxx 50 ein Plus von 54 % aufs Parkett gelegt (Stand: 31.07.2020). Zu den besten Aktien der vergangenen zwölf Monate zählte dabei die Walldorfer SAP mit einem Plus von 30 %. Das Unternehmen ist der weltweit größte Anbieter für den Vertrieb und die Entwicklung integrierter Software­lösungen. Der Umsatz verteilt sich auf mehrere Geschäfts­bereiche. Dazu gehören der Verkauf von Software­paketen (83,5%) für Unternehmen und Verwaltungen (Finanz, Personal, Kunden­beziehungen usw.). Darüber erzielt SAP Einnahmen aus Dienst­leistungen wie Wartung, Beratung und Schulung.

Auch Enel S.p.A. konnte im zurückliegenden Jahr mit einem Kursanstieg von 34 % überzeugen. Die italienische Nr. 1 in der Erzeugung und Verteilung von Elektrizität beschäftigt sich auch mit der Entwicklung eines Engineerings und dem Bau elektrischer Produktionsanlagen. Als großer Gewinner gilt auch die Linde-Aktie, das auch im DAX 30 enthaltene Unternehmen ist weltweit führend bei Industriegasen und zählt spätestens seit seinem Einstieg beim britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power zu den Langfrist­favoriten vieler Experten.

Mit einem Kursverlust von 38 % in den letzten 12 Monaten zählte die spanische Banco Bilbao (BBVA) zu den großen Verlierern. Das Unternehmen ist in 3 Geschäftsbereichen tätig: Kundenbank und Versicherung, Investment- und Marktbank sowie Private Banking und Vermögensverwaltung. Die Corona-Krise, aber auch ein schlechter als erwartetes US-Geschäft verbunden mit den Risiken hoher Kredit­ausfälle und Abschreibungen, haben der BBVA einen Milliarden­verlust eingebrockt. Auch ENI-Aktionäre mussten im zurückliegenden Jahr einen Kursrückgang von mehr als einem Drittel hinnehmen. Das führende europäische Öl- und Gas-Unternehmen musste nach dem Ölpreiskollaps im Zuge der Corona-Pandemie einen hohen Milliarden­betrag abschreiben.

So investieren Sie risiko-optimiert in Euro Stoxx-Aktien

Für Anleger ist es kaum möglich, immer die Top-Performer des Euro Stoxx 50 im Portfolio zu haben. Viele Investoren kaufen daher den ganzen Euro Stoxx 50 in Form eines Indexfonds. Wer zusätzlich noch ein integriertes Risiko­management haben will, dem bietet sich eine sehr gute Alternative: Der sysShares® Large-Cap Europe MinVar-Index bildet die Wertentwicklung ausgewählter EuroStoxx 50-Aktien durch ein integriertes Risiko­management ab. Bei gleichem Anlageuniversum werden so Risiken durch die Übergewichte einzelner Unternehmen vermieden und die Volatilität spürbar reduziert. Anleger können daher langfristig eine höhere Performance erwarten. Dieser Index ist über ein Index-Zertifikat der HypoVereinsbank investierbar (WKN HY816C).

Der sysShares® Large-Cap Europe MinVar-Index hat seit Auflage um 2.586 % zugelegt (Stand 31.07.2020), der EuroStoxx Index (Total Return) im gleichen Zeitraum um 585 %. Informationen dazu finden Sie auf der Website von sysShares®.

Hinweis: Die Daten in diesem Artikel basieren auf dem Stand vom 31.07.2020 (sofern nicht anders gekennzeichnet).

Der Autor dieser Kolumne: Michael Schnoor Michael Schnoor ist Finanz­mathematiker und gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich systema­tischer Aktien­strategien. Der heutige CIO von sysShares® zielt mit seiner Minimum Varianz-Strategie darauf ab, Risiken im Portfolio zu reduzieren und damit nach­haltig besser als der Markt abzu­schneiden. Gemeinsam mit seinem Geschäfts­partner Stefan Bülling setzt Schnoor konsequent auf systematische, regel­basierte Verfahren zur Aktien­auswahl, die frei von emotionalen Ent­scheidungen sind. Michael Schnoor war zuvor u. a. Leiter Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung und ver­antwortete bereits Spezial­fondsmandate mit Anlage­volumen von mehreren hundert Millionen Euro. Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: » sysShares® Mid Cap Germany MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Europe MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Japan MinVar TR Index

Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus.

finanzen.net erhält von der Emittentin der Zertifikate auf die sysShares®-Indizes für die Bereit­stellung von Informations­material eine Zuwendung in Höhe von jeweils einem Drittel des Verwaltungs­entgelts für das jeweilige Produkt in % p.a.

