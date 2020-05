Die besten MDAX-Aktien: Compugroup und HelloFresh legen massiv zu

Der Anlage­experte ist Risikomanager beim Indexanbieter sysShares unter dem Dach der der VILICO Investment Service GmbH. Der unter Schnoors Verantwortung initiierte, risiko­optimierten Aktienindex sysShares® Mid-Cap Germany MinVar-Index verzeichnet seit Auflage im Dezember 2006 einen Kurszuwachs von 268 % (Stand: 30.04.2020)

Compugroup Medical SE gehört zu den weltweit führenden eHealth-Unternehmen. Der Softwareentwickler aus Koblenz ist spezialisiert auf Lösungen für die Gesundheits­branche. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 746 Mio. Euro. Zurzeit stellt Comugroup Tele­monitoring zur Verfügung und entlastet damit die Krankenhäuser. Die Coronavirus-Krise dürfte die Digitalisierung in der deutschen Gesundheits­branche beschleunigen und rechtfertigt damit höhere Erwartungen für Unternehmen, die in diesem Sektor aktiv sind. Ein Grund dafür, weshalb die Compugroup-Aktie seit Jahresbeginn bereits 20 Prozent im Plus liegt.

MDAX mit historischer Outperformance zum DAX

Der Blick auf die zweite deutsche Börsenreihe, den MDAX, lohnt sich jedoch nicht nur in Krisenzeiten. Auf Sicht von 5 Jahren weist der Deutsche Mittelstands­index eine deutliche Outperformance auf.

Auch in noch längeren Zeiträumen weist der MDAX höhere Zuwächse auf als der DAX. Und wer als Anleger auf eine Widerbelebung der Weltwirtschaft setzt, kommt am MDAX nicht vorbei.Gerade nach den Entwicklungen der letzten Wochen sind einige MDAX-Aktien interessant. Das Problem beim MDAX: Wenn sich die Kurs­erwartungen einiger Index­schwergewichte nicht erfüllen, kann dies den Index hart treffen. Denn die Index­performance wird - aufgrund der Konstruktion des MDAX - maßgeblich durch die Entwicklung der größten Unternehmen bestimmt. So wirken sich die Entwicklungen von Airbus, Siemens Healthineers oder Hannover Rück weit stärker auf den Index aus als die anderer MDAX-Unternehmen.

Investoren, die in attraktive Mittel­stands­unternehmen investieren möchten, bietet sich aber eine gute Alternative: Der sysShares® sysShares Mid-Cap Germany MinVar-Index bildet die Wertentwicklung ausgewählter MDAX-Aktien durch ein integriertes Risikomanagement so ab, dass Klumpen­risiken durch einzelne Unternehmen vermieden werden. Bei gleichem Anlageuniversum können Anleger daher langfristig eine bessere Performance erwarten. Der Index ist über ein Index-Zertifikat investierbar (WKN: HY41P2).

Tops und Flops aus dem MDAX

In den zurückliegenden 10 Jahren hat der MDAX Index um 175,7 % zugelegt (Stand: 30.04.2020). Zu den besten Aktien der vergangenen 12 Monate zählte dabei die HelloFresh SE mit einem Plus von 327 %. HelloFresh ist auf den Online-Vertrieb von Artikeln und Ausrüstungen zur Zubereitung von Mahl­zeiten spezialisiert. Das Unternehmen versorgt die Kunden mit Rezepten und Ideen für den Speiseplan. Fast 60 % des Umsatzes erzielt HelloFresh in den USA. Auch Delivery Hero konnte im zurück­liegenden Jahr mit einem Kurs­anstieg von 107 % überzeugen. Delivery Hero ist ein weltweiter Betreiber von Online-Bestell­plattformen. Zu den Gewinnern zählten zuletzt auch die Aktionäre von Qiagen. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung, pharmazeutische Industrie und angewandte Testverfahren. Die Qiagen-Aktie konnte zuletzt ein Kursplus von 20 % verzeichnen.

Zu den größten Verlierern im MDAX zählte die K+S AG mit einem Verlust von 67 %. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Düngemitteln. Auch die Thyssenkrupp-Aktie zählte mit einer negativen Performance von 54 % zu den Verlierern. Der Industriekonzern mit 162.000 Mitarbeitern und einem Jahrsumsatz von 42 Mrd. Euro ist Deutschlands größter Stahlhersteller und -verarbeiter.

Risiko-optimierter sysShares®-Index

Für Anleger ist es leider unrealistisch, immer nur die Top-Performer des MDAX im Portfolio zu haben. Anleger kaufen daher häufig den gesamten Index, z. B. in Form eines Indexfonds. Besser und effizienter ist es allerdings, nur in jene MDAX-Aktien zu investieren, die eine möglichst geringe Schwankungs­intensität bei einem hohen Ertragspotential aufweisen. Diese risiko­optimierte Strategie wird im sysShares® Mid-Cap Germany MinVar TR-Index (ISIN DE000SLA9MR3) umgesetzt. Der sysShares-Index weist nicht nur ein um 20 % geringeres Schwankungsrisiko auf, sondern hat seit 2006 auch eine um 123 % höhere Rendite erzielt als der MDAX-Index (Total Return)®. An der Wertentwicklung des sysShares-Index können Anleger über ein von der HypoVereinsbank aufgelegtes Index-Zertifikat (WKN HY41P2) partizipieren.

Der sysShares® sysShares Mid-Cap Germany MinVar-Index hat seit Auflage um 268 % zugelegt (Stand 30.04.2020), der MDAX Index (Total Return) im gleichen Zeitraum um 145 %. Informationen dazu finden Sie auf der Website von sysShares®.

Der Autor dieser Kolumne: Michael Schnoor Michael Schnoor ist Finanz­mathematiker und gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich systema­tischer Aktien­strategien. Der heutige CIO von sysShares® zielt mit seiner Minimum Varianz-Strategie darauf ab, Risiken im Portfolio zu reduzieren und damit nach­haltig besser als der Markt abzu­schneiden. Gemeinsam mit seinem Geschäfts­partner Stefan Bülling setzt Schnoor konsequent auf systematische, regel­basierte Verfahren zur Aktien­auswahl, die frei von emotionalen Ent­scheidungen sind. Michael Schnoor war zuvor u. a. Leiter Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung und ver­antwortete bereits Spezial­fondsmandate mit Anlage­volumen von mehreren hundert Millionen Euro. Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: » sysShares® Mid Cap Germany MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Europe MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Japan MinVar TR Index

