Outperformance mit System: Satte Überrenditen mit Minimum Varianz

Der Finanz­mathematiker ist Spezialist für die Strukturierung risiko­optimierter Aktien­indizes bei der VILICO Investment Service GmbH, die unter anderem den sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index initiiert hat. Dieser hat seit dem Start seiner Berechnung am 29.12.2006 einen Kurs­zuwachs von 344,08 % (13,73 % p.a.) verzeichnet (Stand: 31.07.2018).

Korrekturen an den Aktienmärkten, so wie wir sie derzeit erleben, sind de facto nicht prognostizier­bar! Weder in ihrem Eintritts­zeitpunkt noch ihrem Ausmaß und ihrer Dauer. Das sogenannte Timing von Märkten, bei dem man idealer­weise auf einem Kurshoch aussteigt und dann beim Tief wieder einsteigt, gelingt so gut wie keinem Anleger - nicht einmal Profis; und wenn, dann eher zufällig.

Nichtsdestotrotz ist die langfristige Investition in ein gut strukturiertes Aktien­portfolio - trotz zwischen­zeitlicher Markt­korrekturen - eine der lukrativsten Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen. Doch was bedeutet "gut strukturiert"? Auch hier scheiden sich die Geister respektive die Strategien. So investieren einige Aktien­fonds­manager nur in unter­bewertete Titel, so genannte Value-Titel, andere fokussieren sich rein auf Wachstums­werte, die jeweils im Rahmen fundamentaler Analysen identifiziert werden, um hier nur zwei Strategien zu nennen. Welche Strategie auch immer gewählt wird, (traurige) Tatsache ist, dass es laut zahlreicher Studien nach 5 Jahren Anlage­dauer im Schnitt nur noch 15 Prozent der Aktien­fonds­manager gelingt, ihren jeweiligen Vergleichs­index zu schlagen. Nach 10 Jahren sind es nicht einmal mehr 5 Prozent.

Dies ist auch Anlegern nicht verborgen geblieben und so verzeichnen Indexfonds, also Anlage­produkte, die einen Marktindex, wie den DAX, MDAX, Euro Stoxx 50 oder den Nikkei 225, passiv abbilden, in den letzten Jahren massive Mittel­zuflüsse. Die Erkenntnis lautet: "Langfristig kann kein Fonds­manager der Welt den Markt schlagen!" Doch ist es tatsächlich so, dass man den Markt langfristig nicht schlagen kann? Die klare Antwort darauf lautet: "Doch man kann!"

Entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg ist die Risiko­optimierung!

In der Portfolio­theorie von Markowitz ist die bloße Auswahl von Einzelwerten - die vermeintlichen Kursraketen - nicht effizient. Ein im Sinne der Portfolio­theorie agierender, rationaler Investor betrachtet die Titel nicht isoliert im Hinblick auf ihr Rendite-Potential. Viel wichtiger für den langfristigen Anlageerfolg ist vielmehr die "dunkle" Seite der Rendite, nämlich das Risiko-Potential eines Aktien­portfolios zu bewerten respektive zu berücksichtigen. In Krisenzeiten steigt das Risiko bzw. die Volatilität und damit das Kurs­rückschlag­potential von Aktien naturgemäß an, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass risikooptimierte Aktienportfolios, die bei den unvorhersehbaren Aktienmarkt­korrekturen vergleichs­weise geringe Kursrück­gänge verzeichnen, langfristig eine bessere Wert­entwicklung erzielt haben. Ein höheres Risiko wird langfristig also gerade nicht durch eine höhere Rendite entlohnt.

Minimum Varianz: Die Strategie mit integrierter Verlustbremse!

Diese Erkenntnis beherzigt die Minimum Varianz-Strategie von sysShares®. Die aus der Finanz­mathematik stammende Bezeichnung "Minimum Varianz" bedeutet so viel wie minimales Risiko. D.h., dass bei dieser Strategie aus der Grund­gesamtheit von Aktien, die in einem Aktienindex, wie beispielsweise den 60 im MDAX® vertretenen Top-Werten des deutschen Mittel­standes, nur diejenigen ausgewählt und kombiniert werden, die in ihrem (Risiko-) Verbund das geringstmögliche Kursrückschlag­potential im Vergleich zum MDAX® erwarten lässt. Wenn es also zu einem plötzlichen, starken Kursrutsch kommt, bremst das Minimum Varianz-Portfolio diesen quasi automatisch ab.

Der Aktien­auswahl­prozess erfolgt anhand eines mathematischen Optimierungs­modells, bei dem historische Volatilitäten und Korrelationen der Titel einfliessen. Das Minimum Varianz-Portfolio verfügt über eine optimierte Rendite-/Risiko­struktur und ist optimal diversifiziert. Der gesamte Investment­prozess ist regelbasiert, transparent und frei von emotionalen Entscheidungen.

Abb.: MDAX® TR Index vs. sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index

Wie dem Chart in der Abbildung zu entnehmen ist, konnte diese Strategie, die im sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index (WKN SLA9MR) abgebildet wird, die größten vier Markt­korrekturen des MDAX® seit Anfang 2007 - teilweise deutlich - reduzieren. Anleger, die Anfang 2007 in den MDAX® 10.000 Euro investiert haben, konnten bis zum 28.09.2018 einen Wertzuwachs von rund 17.643 Euro respektive + 176,43 Prozent (9,04 % p.a.) verbuchen. Hätten sie sich für die risiko­optimierte Alternative entschieden, läge der Wertzuwachs bei 32.747 Euro bzw. plus 327,47 Prozent (13,16 % p.a.). Beachtenswert auch: Die risiko­optimierte Strategie hat über jeden beliebigen 5-Jahreszeitraum eine bessere Performance erzielt als der MDAX®.

Für langfristig orientierte Aktien­anleger ergeben sich daraus drei signifikante Vorteile gegenüber einem passiven Investment in den MDAX®: Geringere Kurs­rückschläge, verkürzte Zeit bis zum Verlust­ausgleich nach Korrekturen und eine bessere Performance nach spätestens 5 Jahren.

Die Akzeptanz von ausschließlich technisch orientierten Portfolio­optimierungen ist schwierig, jedoch lohnenswert. Die quantitative Strategie von sysShares® untermauert dies eindrucksvoll.

An der Wertentwicklung des sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index können Anleger über ein Open-End-Indexzertifikat der HypoVereinsbank 1 zu 1 partizipieren. Die WKN lautet HY41P2. Die Zertifikate-Gebühr beträgt 1,20 Prozent pro Jahr.

Der Autor dieser Kolumne, Michael Schnoor, ist Chief Investment Officer der VILICO Investment Service GmbH, die unter anderem den sysShares Mid Cap Germany MinVar TR Index aufgelegt hat. Dieser Index bildet die Wert­entwicklung eines aus den 50 Titeln des MDAX® zusammen­gesetzten Minimum Varianz-Portfolios ab und ist über ein Open-End-Index­zertifikat der UniCredit (ISIN: DE000HY41P23) investierbar.

Über Michael Schnoor Michael Schnoor zählt seit 1998 zu den deutschen Pionieren im Bereich quantitativ-risiko­optimierter Minimum Varianz-Strategien. Der Finanz­mathematiker ent­wickelte bereits in den 90er Jahren seinen proprie­tären Minimum Varianz-Optimierungs­algorithmus, mit dem sich Risiken von Anlage­portfolios signifikant reduzieren lassen. Zuvor war er u. a. Risiko­manager bei der Iduna Nova Versicherung und ver­antwortete Spezial­fondsmandate mit einem Anlage­volumen von 75 Mio. Euro auf Basis seine wissen­schaftlich fundierten, quantita­tiven Investment­ansatz'. Die sysShares®-Strategie zielt darauf ab, das Risiko der Basis­indizes zu reduzieren und dabei die Kurs­chancen zu erhalten. Derzeit sind drei sysShares®-Strategien investier­bar, die aus den Titeln der Basis­indizes MDAX, Euro Stoxx 50 und Nikkei 225 zusammen­gesetzt werden. sysShares® Mid Cap Germany MinVar TR Index

