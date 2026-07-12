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Systemrelevanz im Blick

JMP Securities bekräftigt Kursziel: Darum trotzt die Microsoft-Aktie dem schwachen Software-Markt

JMP Securities bekräftigt Kursziel: Darum trotzt die Microsoft-Aktie dem schwachen Software-Markt

Während der Software-Sektor am Montag rote Zahlen schreibt, hält sich Microsoft im Plus, obwohl Stellenabbau und neue Regulierung die KI-Strategie belasten.

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  • Microsoft klettert an der NASDAQ, während der übrige Tech-Sektor überwiegend nachgibt
  • Ein Analystenhaus bekräftigt sein Kursziel
  • Stellenabbau und neue UK-Regulierung rücken die KI-Strategie in den Fokus
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Die Microsoft-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise kaum verändert bei 385,25 US-Dollar (+0,04%), während der breitere Software-Sektor an diesem Montag mehrheitlich Verluste einfährt. Auslöser ist eine frische Analystenstimme: Das Analysehaus JMP Securities bekräftigt die Einstufung Market Outperform und das Kursziel von 550 US-Dollar für die Aktie und verweist zur Begründung auf die fortschreitende KI-Transformation des Konzerns.

Microsoft-Aktie: KI-Strategie überzeugt Analysten

Im Kern der Analystennotiz steht die These, dass Unternehmen zunehmend Kontrolle über ihre Daten, Modelle, Agenten und Governance-Strukturen verlangen, ein Feld, in dem Microsoft sich strategisch positioniert. Konkreten Rückenwind liefert die Ankündigung der neuen Geschäftseinheit Microsoft Frontier Company, mit der Microsoft Anfang Juli rund 2,5 Milliarden US-Dollar sowie 6.000 Fachleute für die KI-Transformation von Unternehmenskunden bereitstellt, berichtet investing.com. Am Kursziel von 550 Dollar hält Citizens JMP damit unverändert fest.

Stellenabbau relativiert das Bild

Der optimistischen Analystensicht steht eine andere Microsoft-Meldung vergangener Woche entgegen: Am 6. Juli kündigte der Konzern in einem Blogbeitrag den Abbau von rund 4.800 Stellen an, etwa zwei Prozent der Belegschaft. Personalchefin Amy Coleman betonte, die betroffenen Stellen würden nicht durch KI ersetzt, ordnete den Schritt aber in den größeren Umbau rund um die KI-Transformation ein. Für Anleger bleibt damit eine offene Frage, wie stark das margenstarke KI-Versprechen bereits operativ Substanz gewonnen hat und wie viel davon noch Umbaukosten verursacht.

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Neue Regulierung erhöht den Einsatz

Zusätzliches Gewicht bekommt das Thema durch eine regulatorische Neuerung, die seit dem heutigen Montag greift: Die Bank of England, die Prudential Regulation Authority und die Financial Conduct Authority beginnen mit der direkten Aufsicht über sogenannte Critical Third Parties im britischen Finanzsystem. Neben Amazon, Alphabet und Oracle zählt auch Microsoft Ireland Operations Ltd zu den vier zuerst benannten Cloud-Anbietern. Kurzfristig ändert die Einstufung an den Geschäftszahlen nichts, sie zeigt aber, wie systemrelevant die Cloud-Infrastruktur der großen Tech-Konzerne inzwischen für den Finanzsektor geworden ist.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist der 29. Juli: Dann legt Microsoft nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Fiskaljahres 2026 vor. Erst dort dürfte sich zeigen, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen und der parallele Stellenabbau bereits in Wachstum und Marge niederschlagen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, turtix / Shutterstock.com

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07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
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