Syzygy: Periodenergebnis dreht ins Plus

Die Syzygy AG hat im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatzrückgang erlitten, das EBIT aber dennoch gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten ihre Kaufempfehlung bei gesenktem Kursziel.

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) aufgrund von restriktiven Budgetvergaben bei Kunden einen Umsatzrückgang auf 37,75 Mio. Euro (9M 2025: 43,78 Mio. Euro) erlitten. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der starke Rückgang des Personalbestands zu einer spürbaren Reduktion der operativen Kosten geführt. Daher sei trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung das EBIT auf 0,89 Mio. Euro (9M 2025: 0,01 Mio. Euro) gestiegen. Der Kostenspareffekt habe insbesondere im dritten Quartal 2026 zu einem starken Anstieg des EBIT geführt. Nach Abzug des Finanzergebnisses weise das Unternehmen ein Periodenergebnis von 0,48 Mio. Euro (9M 2025: minus 0,22 Mio. Euro) aus. Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe das Management die Prognose bestätigt. Demnach werde weiterhin mit Umsatzerlösen von rund 50 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent gerechnet. Dies entspreche unverändert einem voraussichtlichen EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro. Für 2027 rechne das Analystenteam aber nur noch mit einem moderaten Umsatzwachstum von 2,0 auf 51,02 Mio. Euro (zuvor: 53,02 Mio. Euro). Analog dazu reduziere GBC die Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2028 auf 52,55 Mio. Euro (zuvor: 55,68 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 2,30 Euro (zuvor: 2,70 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2026, 15:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.11.2026 um 08:21 Uhr fertiggestellt und erstmals am 04.11.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

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