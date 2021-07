T-Mobile erhöht Ausblick für Kundenwachstum und Cashflow

Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr Kunden hinzugewonnen als erwartet und auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Die Telekom-Tochter wird nun optimistischer für das Gesamtjahr, was das Neukundenwachstum, den Cashflow und die Synergien aus der Fusion mit Sprint angeht.

Der Mobilfunkanbieter erzielte in den drei Monaten einen Nettogewinn von 978 Millionen US-Dollar oder 78 Cent je Aktie nach 110 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn übertraf die Schätzungen der Analysten im Factset-Konsens, die mit 51 Cent gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 19,95 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 19,36 Milliarden Dollar ebenfalls weniger erwartet.

Auch die Zahl der Netto-Neukunden lag mit 1,35 Millionen über der Analystenschätzung von 1,18 Millionen.

T-Mobile rechnet nun damit, in diesem Jahr netto 5 bis 5,3 Millionen Vertragskunden hinzuzugewinnen. Die bisherige Prognose hatte auf 4,4 bis 4,9 Millionen gelautet.

Die Synergien aus der Fusion mit Sprint sollen nun 2,9 bis 3,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Bisher hatte das Unternehmen jeweils 100 Millionen weniger in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun bei 23 bis 23,3 Milliarden Dollar liegen statt 22,8 bis 23,3 Milliarden.

Der freie Cashflow wird bei 5,2 bis 5,5 Milliarden Dollar gesehen. Das untere Ende der Spanne hatte zuvor bei 5,1 Milliarden gelegen.

