DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas24.892 +0,9%Bitcoin65.196 +0,5%Euro1,1734 +0,5%Öl114,0 -6,3%Gold4.622 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich stark -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Apple-Aktie dennoch tiefer: Geschäftsentwicklung bleibt positiv - Umsatz und Gewinn legen zu Apple-Aktie dennoch tiefer: Geschäftsentwicklung bleibt positiv - Umsatz und Gewinn legen zu
So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursziel & Co.

T-Mobile US-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.04.26 22:30 Uhr
T-Mobile US-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
168,70 EUR 4,40 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 260,90 USD beziffert, während der aktuelle T-Mobile US-Kurs an der Börse NAS bei 195,50 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG300,00 USD53,4529.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.224,00 USD14,5829.04.2026
JP Morgan Chase & Co.275,00 USD40,6629.04.2026
Barclays Capital245,00 USD25,3229.04.2026
Barclays Capital245,00 USD25,3224.04.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 USD53,4523.04.2026
Bernstein Research245,00 USD25,3222.04.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
24.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
24.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
19.02.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen