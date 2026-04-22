T-Mobile US-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 260,90 USD beziffert, während der aktuelle T-Mobile US-Kurs an der Börse NAS bei 195,50 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|300,00 USD
|53,45
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|224,00 USD
|14,58
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 USD
|40,66
|29.04.2026
|Barclays Capital
|245,00 USD
|25,32
|29.04.2026
|Barclays Capital
|245,00 USD
|25,32
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|53,45
|23.04.2026
|Bernstein Research
|245,00 USD
|25,32
|22.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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