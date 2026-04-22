T-Mobile US-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Kursziel & Co.

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 260,90 USD beziffert, während der aktuelle T-Mobile US-Kurs an der Börse NAS bei 195,50 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 300,00 USD 53,45 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 224,00 USD 14,58 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 USD 40,66 29.04.2026 Barclays Capital 245,00 USD 25,32 29.04.2026 Barclays Capital 245,00 USD 25,32 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 53,45 23.04.2026 Bernstein Research 245,00 USD 25,32 22.04.2026

Redaktion finanzen.net