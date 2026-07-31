T-Mobile US-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Analysen

31.07.26 22:30 Uhr

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der T-Mobile US-Aktie abgegeben.

Im vergangenen Juli haben 14 Experten die Aktie von T-Mobile US wie folgt eingeschätzt.

11 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 229,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 172,71 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 235,00 USD 36,07 27.07.2026 DZ BANK - - 27.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 USD 59,23 24.07.2026 RBC Capital Markets 230,00 USD 33,17 23.07.2026 Bernstein Research 220,00 USD 27,38 13.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 USD 59,23 13.07.2026

Redaktion finanzen.net