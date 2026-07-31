T-Mobile US-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der T-Mobile US-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Juli haben 14 Experten die Aktie von T-Mobile US wie folgt eingeschätzt.
11 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 229,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 172,71 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|235,00 USD
|36,07
|27.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 USD
|59,23
|24.07.2026
|RBC Capital Markets
|230,00 USD
|33,17
|23.07.2026
|Bernstein Research
|220,00 USD
|27,38
|13.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 USD
|59,23
|13.07.2026
Redaktion finanzen.net
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T-Mobile US Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research