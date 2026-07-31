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Analysen

T-Mobile US-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

T-Mobile US-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der T-Mobile US-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
150.14 EUR -7.32 EUR -4.65 %
Charts | News | Analysen
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Im vergangenen Juli haben 14 Experten die Aktie von T-Mobile US wie folgt eingeschätzt.

11 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 229,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 172,71 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG235,00 USD36,0727.07.2026
DZ BANK--27.07.2026
JP Morgan Chase & Co.275,00 USD59,2324.07.2026
RBC Capital Markets230,00 USD33,1723.07.2026
Bernstein Research220,00 USD27,3813.07.2026
JP Morgan Chase & Co.275,00 USD59,2313.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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T-Mobile US Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG
27.07.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research