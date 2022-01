T-Mobile US mit starkem Kundenzuwachs knapp unter Markterwartung

BELLEVUE (Dow Jones)--T-Mobile US hat einen ersten Einblick in die Entwicklung der Kundenzahlen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 gegeben. Demnach gewann die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom im vierten Quartal 844.00 Postpaid-Telefonkunden hinzu und krönte damit ein industrieweit ungewöhnlich starkes Jahr. Analysten hatten laut Factset im Konsens mit 868.000 gleichwohl noch etwas mehr erwartet.

Das Unternehmen sprach für das Gesamtjahr von den höchsten Postpaid-Nettokunden- und Nettokontenzuwächsen in der Unternehmensgeschichte. Der Postpaid-Nettokundenzuwachs von 5,5 Millionen habe das obere Ende der Jahresprognose übertroffen und dürfte voraussichtlich das siebte Jahr in Folge branchenführend sein, basierend auf den Konsenserwartungen der Branche, teilte T-Mobile US mit.

Der Wettbewerber AT&T hatte am Mittwoch einen Zuwachs im vierten Quartal von 880.000 Neukunden berichtet. Verizon - das Unternehmen hängt für gewöhnlich gegenüber den beiden Konkurrenten zurück - hat seine Zahlen noch nicht veröffentlicht.

Die erste nachbörsliche Reaktion der T-Mobile-Aktie war negativ. Auf Nasdaq.com gab der Kurs um 1,7 Prozent nach.

January 06, 2022