T-Mobile US zu 60 Millionen Dollar Strafe verdonnert

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US muss in den USA wegen mutmaßlicher Verstöße gegen nationale Sicherheitsauflagen rund 60 Millionen US-Dollar berappen. Der Vorwurf des Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius) lautete, die US-Tochter der Deutschen Telekom habe es versäumt, Vorfälle von unbefugtem Datenzugriff unverzüglich zu melden und damit gegen ein nationales Sicherheitsabkommen verstoßen, das T-Mobile 2018 im Zuge der Übernahme des US-Wettbewerbers Sprint mit dem Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen geschlossen hatte.

Die am Mittwoch vom Cfius bekannt gegebene Zivilstrafe ist die bisher höchste von diesem Ausschuss verhängte Geldbuße. Es ist auch die erste Durchsetzungsmaßnahme des Cfius, bei der das betroffene Unternehmen öffentlich genannt wird.

Dem Cfius, der vom Finanzministerium geleitet wird, gehören Vertreter des Verteidigungs-, Justiz-, Energie- und Handelsministeriums sowie anderer Behörden an. Der Ausschuss prüft ausländische Geschäfte auf potenzielle Fragen der nationalen Sicherheit und kann dem US-Präsidenten empfehlen, Transaktionen zu blockieren, wenn diese Bedenken nicht ausgeräumt werden können, um zu verhindern, dass sensible US-Technologien, -Daten oder -Immobilien in feindliche Hände gelangen.

Laut Cfius hat T-Mobile US es versäumt, zwischen August 2020 und Juni 2021 geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den unbefugten Zugriff auf bestimmte sensible Daten zu verhindern, was einen Verstoß gegen die nationale Sicherheitsvereinbarung darstellt. Zudem habe es die Telekom-Tochter versäumt, einige der Vorfälle rechtzeitig an Cfius zu melden, was einen weiteren Verstoß gegen die Vereinbarung darstellt.

T-Mobile erklärte, die Vorfälle stünden im Zusammenhang mit dem unbefugten Zugriff auf Informationen, die aufgrund von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden weitergegeben wurden. Dies sei aufgrund von technischen Problemen geschehen, die das Unternehmen während der Integration von Sprint nach der Fusion hatte, und die Informationen hätten die Strafverfolgungsbehörden nicht verlassen, so ein Sprecher von T-Mobile US in einer E-Mail.

