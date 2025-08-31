T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 256,94 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:08 Uhr 2,0 Prozent. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 258,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 539.779 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. 7,61 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,65 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 33,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 19,77 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen