T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 230,61 USD.
Das Papier von T-Mobile US befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 230,61 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 230,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 102.824 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 205,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 10,94 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 19,77 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Alle: Alle Empfehlungen