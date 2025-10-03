T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von T-Mobile US zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die T-Mobile US-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 229,91 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 229,91 USD. Bei 230,60 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,17 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 230,14 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 465.725 Aktien.

Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,07 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 271,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,52 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr abgeworfen

September 2025: So schätzen Experten die T-Mobile US-Aktie ein

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren