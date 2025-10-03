DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.784 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Fokus auf Aktienkurs

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend nahezu unbewegt

03.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend nahezu unbewegt

Die Aktie von T-Mobile US zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die T-Mobile US-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 229,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
195,52 EUR -1,08 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 229,91 USD. Bei 230,60 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,17 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 230,14 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 465.725 Aktien.

Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,07 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 271,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,52 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
