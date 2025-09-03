T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 255,98 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 255,98 USD. Bei 256,63 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 254,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 63.721 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 32,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie an.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

