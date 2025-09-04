T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kurs der T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 254,75 USD zu.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 254,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 255,00 USD. Bei 253,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 69.181 Stück.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,53 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 192,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 32,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,13 Mrd. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

