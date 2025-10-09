T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

So entwickelt sich T-Mobile US

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 225,51 USD nach.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 225,51 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 225,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,37 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 72.793 Aktien.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2025 (208,39 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,00 USD.

Am 23.07.2025 lud T-Mobile US zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Erste Schätzungen: T-Mobile US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr abgeworfen

September 2025: So schätzen Experten die T-Mobile US-Aktie ein