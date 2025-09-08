DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.531 -0,4%Nas21.933 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Mittwochnachmittag ab

10.09.25 16:11 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 240,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
203,80 EUR -1,85 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 240,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 240,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 89.353 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 14,92 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,41 USD ab. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 19,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen