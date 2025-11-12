T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 213,25 USD.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 213,25 USD. Im Tageshoch stieg die T-Mobile US-Aktie bis auf 213,40 USD. Bei 211,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.073 T-Mobile US-Aktien.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Bei einem Wert von 199,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 6,47 Prozent wieder erreichen.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,06 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf