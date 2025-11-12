DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.318 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.198 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Aktienkurs im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Nachmittag an Fahrt

12.11.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 213,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
181,98 EUR -0,60 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 213,25 USD. Im Tageshoch stieg die T-Mobile US-Aktie bis auf 213,40 USD. Bei 211,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.073 T-Mobile US-Aktien.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Bei einem Wert von 199,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 6,47 Prozent wieder erreichen.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,06 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
