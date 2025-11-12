T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 214,12 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 214,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die T-Mobile US-Aktie bei 214,67 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 211,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362.945 T-Mobile US-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 199,46 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 6,85 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 283,75 USD angegeben.

T-Mobile US gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf