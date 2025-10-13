DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend im Minus

13.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend im Minus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 225,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
196,10 EUR 1,34 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 225,09 USD. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 224,60 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 496.688 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 18,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2025 (208,39 USD). Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,39 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

