Aktienentwicklung

13.11.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Donnerstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 215,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
184,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 215,66 USD. Bei 216,74 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 212,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 790.503 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 22,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,60 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 2,83 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,75 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Nachrichten zu T-Mobile US

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

