T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 229,48 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 229,48 USD zu. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,06 USD an. Bei 230,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 466.109 Stück.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Mit einem Zuwachs von 20,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 208,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 10,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

