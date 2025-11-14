DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.054 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
Kursentwicklung

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

14.11.25 16:08 Uhr
14.11.25 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 215,40 USD.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 215,40 USD. Im Tageshoch stieg die T-Mobile US-Aktie bis auf 218,05 USD. Mit einem Wert von 217,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.696 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 28,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 199,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 7,40 Prozent sinken.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,60 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

T-Mobile US ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,41 USD, nach 2,61 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,96 Mrd. USD im Vergleich zu 20,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

