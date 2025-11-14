T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend gefragt

So entwickelt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 217,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 217,24 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 218,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 217,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 824.030 T-Mobile US-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 27,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,46 USD am 07.11.2025. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 8,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 283,75 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

