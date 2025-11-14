T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend gefragt
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 217,24 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 217,24 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 218,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 217,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 824.030 T-Mobile US-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 27,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,46 USD am 07.11.2025. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 8,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 283,75 USD.
T-Mobile US ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu T-Mobile US
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen