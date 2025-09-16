DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Kurs der T-Mobile US

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

17.09.25 16:13 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 240,35 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 240,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 240,35 USD. Bei 238,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.796 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,52 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 18,65 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
