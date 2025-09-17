T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 239,00 USD.

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 239,00 USD abwärts. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 237,50 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,56 USD. Zuletzt wechselten 63.463 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,52 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

