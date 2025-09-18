DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.586 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
T-Mobile US im Blick

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend im Plus

19.09.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 239,33 USD.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 239,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 239,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,83 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.666.322 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 197,00 USD fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,69 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

