T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 258,37 USD abwärts.
Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 258,37 USD. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 257,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 76.790 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,01 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 192,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,00 USD.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,83 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
