T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verbilligt sich am Donnerstagabend
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 257,68 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von T-Mobile US befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 257,68 USD ab. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 257,05 USD. Bei 258,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 267.646 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 192,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,24 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 USD an.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,83 USD je T-Mobile US-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu T-Mobile US
