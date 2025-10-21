T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 228,31 USD abwärts.

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 228,31 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 227,68 USD. Mit einem Wert von 230,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 66.684 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 17,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,39 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,59 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 283,75 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

