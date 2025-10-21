DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.987 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
T-Mobile US im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend im Minus

21.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 229,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
196,98 EUR 1,02 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von T-Mobile US befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 229,60 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 227,68 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 230,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 384.162 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 16,96 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach unten.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 283,75 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

