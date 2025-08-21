T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Nachmittag ins Plus

T-Mobile US im Blick

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 259,97 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 259,97 USD nach oben. Bei 261,25 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 259,96 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 46.583 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,90 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,58 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 267,00 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien