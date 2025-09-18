T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 237,34 USD.

Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 237,34 USD. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 235,26 USD. Bei 237,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 522.738 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2024 (197,47 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 20,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,00 USD an.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,76 USD im Jahr 2025 aus.

